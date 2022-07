POL-MK: Sachbeschädigung in Autowaschanlage

Plettenberg (ots) - Am Montagabend, gegen 20:25 Uhr, randalierte ein 27-jähriger Arnsberger in einem Supermarkt an der Ziegelstraße. Laut Angaben eines Mitarbeiters sei der 27-Jährige in den Supermarkt gegangen und habe wahllos Waren mit seinem mitgeführten Skateboard aus den Regalen geschlagen. Hierbei entstand an einigen Getränkedosen Sachschaden. Nachdem dem Tatverdächtigen ein Hausverbot ausgesprochen und er von ...

