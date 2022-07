Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Heckscheibe von Kleintransporter eingeschlagen

Iserlohn (ots)

Am späten Dienstagabend, gegen 23:25 Uhr, stellte ein Zeuge eine eingeschlagene Seitenscheibe eines Kleintransportes fest. Der betroffene Opel Vivaro stand in der Straße Im Bürgergarten geparkt. Ob etwas aus dem Van entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Täterhinweise können unter 02371-9199/0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

