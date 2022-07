Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kunde schlägt mit Skateboard in Supermarkt um sich

Plettenberg (ots)

Am Montagabend, gegen 20:25 Uhr, randalierte ein 27-jähriger Arnsberger in einem Supermarkt an der Ziegelstraße. Laut Angaben eines Mitarbeiters sei der 27-Jährige in den Supermarkt gegangen und habe wahllos Waren mit seinem mitgeführten Skateboard aus den Regalen geschlagen. Hierbei entstand an einigen Getränkedosen Sachschaden. Nachdem dem Tatverdächtigen ein Hausverbot ausgesprochen und er von einem Mitarbeiter gebeten wurde, den Markt zu verlassen, weigerte er sich zunächst. Die Beamten konnten den Arnsberger im Supermarkt antreffen. Die Polizei begleitete den 27-Jährigen nach draußen, erteilte ihm einen Platzverweis und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. (dom)

