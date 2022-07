POL-FR: Bad Säckingen: Erregung öffentlichen Ärgernisses - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Montag, 25.07.2022, gegen 15:00 Uhr, hat sich in Lörrach eine Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw im Gesicht verletzt. Die 57-jährige Frau musste ins Krankenhaus. Sie war an der Kreuzung Blücherstraße/Im Alten nach links geraten und in den entgegenkommenden Pkw einer gleichaltrigen Frau geprallt. Während das Fahrrad unbeschädigt ...

