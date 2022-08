Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Maskierte Räuber überfallen Spielothek in Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Eine Spielothek an der Lindenallee im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf war am zurückliegenden Wochenende Ziel von Räubern. Um die Tat aufzuklären, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Nacht zu Sonntag, 28. August, betraten gegen 2.45 Uhr zwei maskierte unbekannte Täter das Automatencasino unweit der Kreuzung zur Weserstraße und verletzten in den Räumlichkeiten einen Gast. Danach bedrohten sie eine Mitarbeiterin und forderten sie auf, den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Mit dem Bargeld entkamen die komplett dunkel gekleideten Männer über die Lindenallee in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Überfall geben kann oder die flüchtenden Täter beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell