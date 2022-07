Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit unter Hundebesitzern

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr gerieten zwei Einheimische im Bereich Schmalkalden, Oberer Hammerrain in einen handfesten Streit, als sie mit ihren Hunden unterwegs waren. Hintergrund war die Tatsache, dass ein Hund nicht angeleint war. Im Rahmen der zunächst verbalen Streitigkeit wurden im weiteren Verlauf wechselseitige Beschimpfungen und Beleidigungen ausgetauscht. Anschließend ging man sich an den Kragen, ein T-Shirt wurde zerrissen und Fäuste flogen, so dass ein 37jähriger Schmalkalder dabei leicht am Auge verletzt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell