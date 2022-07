Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 17jähriger beim Ladendiebstahl erwischt

Meiningen (ots)

Am Samstag begab sich ein 17jähriger Grabfelder in einen Drogeriemarkt in der Meininger Innenstadt. Gegen 13:00 Uhr steckte er Waren im Wert von ca. 30 Euro in seinen mitgeführten Taschen und wollte den Kassenbereich verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Durch aufmerksames Verkaufspersonal wurde er dabei jedoch entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

