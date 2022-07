LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Meiningen (ots) - Am 07.07.2022 gegen 07.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, beim dem eine 31jährige schwer verletzt wurde. Die 31jährige fuhr mit ihrem Kraftrad Honda von Rohr kommend in Richtung Meiningen. Nach einer Rechtskurve kam sie auf Grund der nassen Fahrbahn von der Straße ab und stürzte. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr