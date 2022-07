Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsüberwachung vor dem Kindergarten

Schwallungen (ots)

Am Freitagmorgen führten Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen zwischen 07:45 und 09:15 Uhr vor dem Kindergarten in der Schwallunger Kreuzstraße Geschwindigkeitskontrollen durch, nachdem sich zuvor Anwohner, Eltern und Angestellte des Kindergartens massiv über Geschwindigkeitsverstöße beschwert hatten. Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde im verkehrsberuhigten Bereich mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 44 km/h gemessen, ihn erwartet nun mindestens ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld. Leider mussten die Beamten feststellen, dass sich auch viele Eltern, welche die Kinder zuvor im Kindergarten abgegeben haben, nicht an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit (max. 10 km/h) gehalten haben. Erschreckend kam hinzu, dass eine hohe Anzahl der angehaltenen Fahrzeugführer irrtümlich davon ausging, dass in einem verkehrsberuhigten Bereich eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h zulässig ist. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen wird auch weiterhin an neuralgischen Punkten Geschwindigkeitskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

