POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Spiegelberührung; Verursacher flüchtig

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 07.12.2022, auf Donnerstag, 08.12.2022, kam es an der Integrierten Gesamtschule in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einem Gatter im Bereich der Bushaltestellen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 06503-91510 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Telefon: ...

