POL-PPTR: Giftige Substanz am Radweg in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Aufmerksame Passanten bemerkten am Sonntagnachmittag, 5. Februar gegen 15:15 Uhr, im Grünstreifen eines Radweges in Hermeskeil eine ca. 10 Meter lange Spur einer zähflüssigen unbekannten Substanz. Der besagte Radweg verläuft in Hermeskeil parallel zur Straße "Am Dörrenbach". Der Hund einer Spaziergängerin, der mit dieser Flüssigkeit in Kontakt kam, zeigte kurze Zeit später schwere Vergiftungserscheinungen.

Gegenstand der Ermittlungen ist, ob es sich bei dieser Substanz um einen vorsätzlich ausgelegten Giftköder handelt und wer diese Substanz auslegte.

Die Kriminalinspektion Trier übernahm die Ermittlungen zu diesem ungewöhnlichen Sachverhalt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise zur Herkunft dieser Substanz und möglichen Tatverdächtigen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 0651/9779-2290 entgegengenommen.

Insbesondere mahnt die Polizei Spaziergänger, Familien mit Kindern sowie Tierhalter zur Aufmerksamkeit für derartige Fälle, die sich im Bereich von Gehwegen, Rad- und Wanderwegen zutragen können. "Behalten Sie Kinder im Blick, lassen Sie Hunde nicht unangeleint streunen und beobachten Sie deren Verhalten nach dem Stöbern. Suchen Sie nach dem Kontakt mit möglicherweise giftigen Substanzen einen Arzt oder Tierarzt auf und informieren Sie die Polizei", rät Polizeikommissarin Aliza Hamscher von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier.

