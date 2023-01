Polizei Hagen

POL-HA: 21-jähriger Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in der Innenstadt unterwegs

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte hielten am Montagnachmittag (16.01.2023) in der Innenstadt einen 21-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 13.00 Uhr hielten die Beamten den BMW des Mannes auf einem Parkplatz am Berliner Platz an und führten eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Bei einer Abfrage der Personalien des 21-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem führten die Polizisten bei ihm einen Drogentest durch, der auf Amphetamin und Kokain anschlug. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell