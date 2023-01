Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230104-1-pdnms Ermittlungserfolg in Sachen Raubüberfälle in Neumünster-Einfeld

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemittteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Die Polizei Neumünster, das Landeskriminalamt, die Bezirkskriminalinspektion Kiel sowie die Staatsanwaltschaft Kiel wurden am gestrigen Abend gegen 22.00 Uhr aufgrund ihrer akribischer Ermittlungsarbeit für ihren Arbeitsaufwand belohnt, der vermeintliche Täter, der für vier Raubtaten seit Anfang Oktober 2022 vermutlich verantwortlich war, konnte in seiner Wohnung in Neumünster-Einfeld festgenommen werden.

Der festgenommene 53 jährige Neumünsteraner war zuvor von Einsatzkräften in Zivilkleidung anhand der zahlreichen Beschreibungen des Täters sowie auch Bildern aus Überwachungskameras der Banken im Bereich Neumünster Einfeld wiedererkannt worden. Der Mann wurde daraufhin observiert, bis er seine Wohnanschrift aufgesucht hatte.

Das mittlerweile angeforderte SEK Schleswig-Holstein übernahm im Anschluss die Festnahme in der Wohnung des Beschuldigten, bei einer Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten konnte diverse mögliche Tatkleidung sowie auch eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, seit Oktober 2022 Raubtaten zum Nachteil älterer Personen in Neumünster begangen zu haben. Dabei soll er sich Zugang zu den Wohnungen der Geschädigten verschafft haben und diese teilweise unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe ihres Bargeldes und ihrer EC-Karten gezwungen haben. Mit den EC-Karten soll er dann Geld von den Konten abgehoben haben.

Ob der tatverdächtige festgenommene Mann für weitere Raubstraftaten seit Oktober 2022 verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 53 jährige Neumünsteraner wurde am heutigen Tage dem Gericht vorgeführt und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft in Neumünster.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Sönke Petersen / Polizeidirektion Neumünster

Sönke Petersen

