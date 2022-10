POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Sexuelle Belästigung; 34-jähriger Täter gegrabscht mindestens drei Frauen; Polizei nimmt Täter fest und sucht weitere Geschädigte

Mannheim-Sandhofen / B 44 (ots) - Am Samstag kam es, um kurz nach 14:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Frankenthaler Straße (B 44), bei welchem sich insgesamt drei Personen leichte Verletzungen zuzogen. Ein mit drei Personen besetzter BMW war unterwegs in Richtung Lampertheim, als die 49-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug aufgrund von stockendem Verkehr verlangsamen ...

