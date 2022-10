POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugen gesucht

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Freitag ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Peter-Böhm-Straße auf Höhe des Anwesens Nr. 23. Ein 25-jähriger VW-Fahrer war hierbei in Richtung der Rudolf-Wild-Straße unterwegs und musste, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, am rechten ...

mehr