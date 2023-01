Polizei Hagen

POL-HA: Schaufenster von Modeboutique mit Pflasterstein eingeworfen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 14.01.2023, verließen die Mitarbeiter eine Boutique an der Elberfelder Straße das Geschäft nach Feierabend gegen 18 Uhr. Am Montag, 16.01.2023, informierte eine Mitarbeiterin die Polizei. Eines der Schaufenster wies ein Loch auf Kniehöhe auf. Im Inneren lag ein Pflasterstein. Offenbar warfen Einbrecher diesen in die Glasscheibe, um mindestens eine hochwertige Handtasche zu stehlen. Die hinzugerufenen Polizisten durchsuchten das Geschäft. Die Täter waren jedoch offenbarer sofort geflüchtet. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag zu. Zeugenhinweise nimmt die Hagener Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell