POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Am Dienstag war eine 61-Jährige mit einer Sattelzugmaschine auf der Murgtalstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau gegen 12:25 Uhr an einem Kreisverkehr in eine Einfahrt zu einem Baumarkt einfahren. Offenbar bemerkte sie, dass dies die falsche Seite für den Zulieferverkehr war und lenkte ihr Fahrzeug rückwärts in einen Parkplatz eines Schnellrestaurants ein. Beim Rangieren wurde ...

mehr