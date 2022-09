Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Frau mit Drogen versucht sich polizeilicher Kontrolle zu entziehen und greift Bundespolizisten an - Strafanzeigen folgen

Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 4. September 2022 kontrollierten Beamte der Bundes-polizei gegen 12:00 Uhr eine junge Frau auf dem Bahnhof Halberstadt. Eine Nachschau in ihren mitgeführten Sachen brachte eine geringe Menge, vermutlich der Droge Crystal Meth, zum Vorschein. Das Betäu-bungsmittel wurde sichergestellt. Auf Nachfragen, ob die Deutsche noch weitere verbotene Gegenstände oder Substanzen mit sich führt, versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen und wegzulaufen. Dies wurde unterbunden. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde sie auf das Bundespolizeirevier Halberstadt gebracht. Eine Durchsuchung der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretenen und ihrer weiteren Sachen führten zu keinen weiteren Ergebnissen. Jedoch ergab ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ein Resultat von 1,32 Promille. Einen Drogenschnelltest sollte in der Folge durchgeführt wer-den. Sofort wurde die Frau sehr laut, zunehmend aggressiv, stand plötzlich auf und stieß der Bundespolizistin unvermittelt mit den Händen gegen die Brust. Anschließend versuchte sie die Beamtin zu schlagen, trat in Richtung der Einsatzkräfte und stieß nun auch den Streifenkollegen mit den Händen weg. Die Unruhestifterin wurde zu Boden gebracht und musste gefesselt werden. Ein alarmierter Rettungswagen war kurze Zeit später auf der Dienststelle. Dieser und der nachgeforderte Notarzt sahen keine medizinische Veranlassung, die Person in ein Krankenhaus einzuliefern. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die 24-Jährige das Re-vier wieder verlassen, jedoch ohne die aufgefundenen Betäubungsmittel, dafür mit Strafanzeigen wegen des unerlaubten Besitzes dieser und we-gen des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollzugsbeamte.

