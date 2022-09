Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Starke Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes am Sams-tag, den 3. September 2022 anlässlich mehrerer versammlungsrechtlicher Aktionen

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 3. September 2022 finden mehrere angemeldete ver-sammlungsrechtliche Aktionen in der Landeshauptstadt Magdeburg statt. Dementsprechend wird es circa zwischen 10:30 und 12:00 Uhr sowie in den Nachmittags- und Abendstunden zu einer starken Frequentierung des Magdeburger Hauptbahnhofes und den Zügen auf den Strecken rund um Magdeburg kommen. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizeiinspektion Magdeburg mit Unterstützungskräften der Bundesbereitschaftspolizei im Einsatz sein sowie verstärkt Kontrollen und lageangepasste Absperrmaßnahmen am Hauptbahnhof durchführen. Zudem kann es innerhalb der Schwerpunktzeiten temporär zum eingeschränkten Einlass in den Hauptbahnhof kommen, so dass der Zutritt nur für Personen mit Reiseabsichten mit der Bahn gewährleistet werden kann. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg bittet daher alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für mögliche erforderliche, polizeiliche Maßnahmen. Hinweis für Medienvertreter: Als Ansprechpartner der Bundespolizei steht Ihnen am Einsatztag ein Pressesprecher unter der Telefonnummern 01520 / 4617860 zur Verfügung.

