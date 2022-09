Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger will 9EUR-Ticket kaufen und landet im Gewahrsam der Bundespolizei

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 1. September 2022, gegen 10:00 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg von Mitarbeitern des Reisezentrums im Magdeburger Hauptbahnhof um Unterstützung bei einem uneinsichtigen Reisenden gebeten. Zuvor wollte der 23-Jährige ein 9EUR-Ticket kaufen. Nachdem die Mitarbeiterin ihn hinsichtlich des Ablaufes dieses Tickets aufgeklärt hatte, verließ er das Reisezentrum nicht und hielt sich fortwährend in direkter Nähe zum Informationsschalter auf. Selbst als eine Streife der Bundespolizei den Mann aufforderte, sie aus dem Reisezentrum zu begleiten, um den Sachverhalt zu klären, zeigte er keinerlei Reaktion. Daraufhin entschieden sich die eingesetzten Beamten die Identität des Mannes festzustellen. Er befolgte keinerlei Anweisungen und händigte den Einsatzkräften widerwillig seine Ausweisdokumente aus. Das Zentrum wollte er nichtsdestotrotz nicht verlassen. Um den weiteren Ablauf im Reisezentrum zu gewährleisten, wurde der 23-Jährige an den Armen ergriffen und vom Schalter in einen freien Bereich geführt. Er sperrte sich gegen die Mitnahme aus dem Reisezentrum und stieß einen der Polizeibeamten gegen den Oberkörper. Im weiteren Verlauf spuckte er in Richtung der eingesetzten Bundespolizisten, beleidigte und bedrohte diese. Zudem wehrte er sich so sehr, dass er sich letztendlich mit angelegten Hand- und Fußfesseln am Boden fixiert wiederfand. Nach der erfolgten Mitnahme zur Dienststelle der Bundespolizei, verblieb der aus Guinea stammende Mann im Gewahrsamsbereich, bis er sich circa eine Stunde später wieder beruhigt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle mit Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, jedoch ohne 9EUR-Ticket wieder verlassen.

