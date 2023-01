POL-HA: Kassen eines Supermarktes vor Ladenschluss geknackt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Samstag, 14.01.2023, verließen die Mitarbeiter eine Boutique an der Elberfelder Straße das Geschäft nach Feierabend gegen 18 Uhr. Am Montag, 16.01.2023, informierte eine Mitarbeiterin die Polizei. Eines der Schaufenster wies ein Loch auf Kniehöhe auf. Im Inneren lag ein Pflasterstein. Offenbar warfen Einbrecher diesen in die ...

mehr