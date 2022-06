POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 13:30 Uhr

Aalen (ots) - Murrhardt: Unfall mit zwei Leichtverletzten Am Freitag gegen 15:40 Uhr kam es in Vorderwestermurr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Eine 26-jährige Nissan-Fahrerin missachtete an der Einmündung der K 1900 in die Hauptstraße die Vorfahrt eines 26-jährigen Daimler-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeugführende leicht verletzt. Auch eine angrenzende Hecke wurde in Mitleidenschaft ...

