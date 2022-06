Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Anhänger aufgebrochen

Aalen (ots)

Rudersberg: Unfallflucht

Ein Autofahrer streifte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Straße Sommerhalde eine Gartenmauer und beschädigte diese erheblich. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise auf das geflüchtete Auto wird von der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Waiblingen-Hohenacker: Anhänger aufgebrochen

Am Freitag zwischen 1 Uhr und 9:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe einen auf dem Sportplatz in der Rechbergstraße stehenden Anhänger, in dem Getränke gelagert waren, auf und entwendeten Getränke im Wert von über 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 071251 950422 entgegen.

