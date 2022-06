POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Firmengebäude, Wohnhaus beschmiert

Aalen (ots) - Aalen: Exhibitionist im Garten Ein bislang unbekannter älterer Mann begab sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.40 Uhr in einen Garten in der Kurzen Straße, in welchem eine 17-Jährige saß und sich sonnte. Die Jugendliche, die eingeschlafen war, wachte auf und bemerkte den Mann, der hinter ihrem Stuhl stand und masturbierte. Der Mann flüchtet ...

mehr