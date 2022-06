Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine einen Feldweg bei Weilersbach und wollte nach links auf die dortige Straße abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 42-jährige Toyota-Fahrerin, welche auf der Straße Weilersbach in Richtung Kochenstettener Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro entstand.

Crailsheim: Unfall zwischen Radfahrerin und Pkw

Eine 37-jährige Ford-Fahrerin wollte am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Willy-Brandt-Straße ausparken. Dabei übersah sie eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin, welche den Parkplatz ebenfalls befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Pkw, wodurch sich die 44-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell