Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 15-jähriges Mädchen aus Trier vermisst

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Seit Montag, den 6. Februar 2023, wird die 15-jährige Jolina Hengel aus Trier vermisst.

Die Jugendliche besuchte am Montag ihre Schule und nahm vereinbarungsgemäß einen Anschlusstermin in der Trierer Innenstadt wahr.

Hiernach stieg sie an einer innerstädtischen Bushaltestelle in einen Stadtbus ein, mit dem sie jedoch nicht den Heimweg nach Trier-Feyen antrat. Eine Zeugin beobachtete, wie sie bis zur Haltestelle am Trierweilerweg in Trier-West fuhr und dort ausstieg. Hier verliert sich ihre Spur, ihr Aufenthaltsort ist bis heute ungeklärt. Jolina war in der Vergangenheit bereits unabgesprochen von zuhause ferngeblieben.

Jolina sieht altersgemäß aus, ist etwa 1,55 m groß und von normaler Figur. Sie hat lange dunkelblonde Haare, die sie auch zum Zopf zusammenbindet. Sie trägt eine goldfarbene, schmale Metallgestellbrille. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt.

Ein Foto der Gesuchten findet sich auf der Fahndungsseite der Polizei Trier unter folgendem Link: https://s.rlp.de/4k0ij

Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort der 15-jährigen Jolina nimmt die Kriminalinspektion Trier, 0651/9779-2290 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell