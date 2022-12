Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung: Hans Peter D. weiterhin vermisst; Spur verliert sich am Herkules

Der 82-jährige Hans Peter D. aus Kassel wird weiterhin vermisst. Wie die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, blieb die bisherige Suche, die nach seinem Verschwinden am Montagnachmittag eingeleitet wurde, leider ohne Erfolg. Die Kriminalbeamten konnten bei ihren Ermittlungen in Erfahrung bringen, dass ein Taxifahrer den Vermissten am Montagnachmittag zum Herkules gefahren hat, wo der Senior vor einem Restaurant ausstieg. Dort verliert sich die Spur des 82-Jährigen. Intensive Suchmaßnahmen rund um die Straße "Im Druseltal" und den Herkules führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Bei den Suchaktionen waren neben zahlreichen Polizisten auch Mantrailer-Hunde und Drohnen eingesetzt. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass ein Unglücksfall vorliegt. Weitere Hinweise, wo sich Hans Peter D. aufhalten könnte, liegen nicht vor, weshalb die Polizei die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe bittet.

Der Vermisste ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, graues schütteres Haar und trägt eine Brille. Er ist vermutlich mit einer dunkelblauen Winterjacke bekleidet und hat evtl. einen Gehstock dabei.

Wer den 82-Jährigen seit Montagnachmittag gesehen hat oder andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

