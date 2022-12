Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel, Oberzwehren, bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmittelgeschäft

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 08.12.2022 kam es gegen 19.58 Uhr in Oberzwehren zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Heinrich- Plett- Straße. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen im Alter von ca. 18 bis 25 Jahren gehandelt haben, die alle dunkel gekleidet waren. Mindestens einer der Täter soll bei Tatausführung mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Hierbei erbeuteten sie einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Die Täter flüchteten nach der Tat zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Kassel unter 0561/ 9100 oder jede andere Polizeibehörde.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

