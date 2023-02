Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schadensträchtiger Callcenter-Betrug im Bereich Idar-Oberstein

Idar-Oberstein/Weierbach (ots)

In den vergangenen Tagen versuchten Betrüger wieder vermehrt durch Schockanrufe und betrügerischer Vielfalt (Callcenter-Betrug CCB) an Wertsachen und Bargeld lebensälterer Bürger im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Trier zu gelangen. Bei den meisten Fällen scheiterten die unbekannten Täter bereits im Versuchsstadium.

In besonderen Fokus rückt hier ein schadensträchtiger vollendeter Betrugsfall im Idar-Obersteiner Ortsteil Weierbach, der sich über zwei Tage hinweg zog. Am Mittwochmittag, den 8. Februar, meldete sich die vermeintliche Tochter der geschädigten 65-Jährigen aufgeregt per Telefon und schilderte, dass sie soeben einen schlimmen Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen verursachte. Sofort übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat und forderte eine hohe Kaution, um die Inhaftierung der Tochter abzuwenden.

In der weiteren Folge kam es am 8. Februar zwischen 15 und 16 Uhr zur Übergabe von Bargeld, Goldschmuck und Münzen. Direkt am Folgetag, dem 9. Februar, kam es zur erneuten Kontaktaufnahme durch die Täter. Zwischen 9:30 und 10 Uhr übergab die Geschädigte weitere Wertegegenständen und Bargeld. Die bislang unbekannten Täter erlangten insgesamt eine hohe Beute aus Bargeld und Gold.

Die Kriminalinspektion Idar-Oberstein nahm die Ermittlungen zum Fall auf und warnt ausdrücklich vor noch weiteren ähnlichen Betrugsversuchen am Telefon. Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig. Die Polizei ruft niemals unter der Notruf-Nummer 110 an. Wenn Sie unter Druck gesetzte werden oder sich in einem Telefonat unsicher fühlen, legen Sie sofort auf. Wählen Sie selbst den Notruf oder die Ihnen bekannte Nummer Ihres vertrauten Angehörigen und nutzen Sie nicht die Wahlwiederholung, da es sein könnte, dass Sie wieder mit dem Täter verbunden werden. Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen und übergeben Sie keine Wertgegenstände und Bargeld an fremde Personen. Weitere Verhaltenshinweise zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet um Hinweise, insbesondere hinsichtlich zweier sich in diesem Kontext verdächtig verhaltender Personen (männlich und weiblich), welche vor, während und nach der Tat in Weierbach in einem unbekannten Fahrzeug unterwegs waren. Zeugenhinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

