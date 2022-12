Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter gibt sich als Tochter aus

Mutterstadt (ots)

Fast Opfer einer Betrugsmasche wurde ein 86-jähriger Mann aus Mutterstadt am Donnerstag. Seine angebliche Tochter kontaktierte den Geschädigten via WhatsApp und gab hierbei an, dass sie eine neue Nummer habe und eine Zahlungsnotwendigkeit von knapp 2.500 Euro habe. Bevor der Mann das Geld auf das angegebene Konto überwies, rief er seine wahre Tochter an, welche ihn dann über einen Betrugsversuch informierte. Somit entstand dem 86-jährigen kein Schaden.

