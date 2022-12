Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Fußgönheim/Birkenheide) - Verkehrsgefährdung

Fußgönheim (ots)

Gegen 17.45 Uhr meldeten zunächst Zeugen, dass im Ortsbereich Birkenheide ein Pkw mit LU-Kennzeichen durch unsichere Fahrweise auffallen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte zunächst kein Pkw festgestellt werden. Gegen 19.00 Uhr meldeten sich die Zeugen erneut, dass sie nun hinter dem betreffenden Pkw auf der L 454 in Richtung Fußgönheim fahren würden. Nach Angaben der Zeugen fuhr der Pkw durchgängig lediglich mit etwa 40 km/h und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Am Ortsausgang Fußgönheim in Richtung Ruchheim soll es zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Lkw-Fahrers gekommen sein, welcher dem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Durch die eingesetzte Streife konnte der betreffende Pkw letztendlich am Ortseingang Ruchheim festgestellt werden. Als Fahrer konnte ein 83-jähriger Mann aus Ludwigshafen festgestellt werden. Weiterhin konnten an dem Pkw frische Unfallspuren festgestellt werden, welche bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Der Mann gab an, seit dem Mittag ziellos herumgefahren zu sein, weiterhin war er augenscheinlich weder zeitlich noch örtlich orientiert. Aufgrund der Feststellungen ergab sich der Verdacht der Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen, weshalb der Führerschein sichergestellt wurde. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

