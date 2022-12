Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch und Einbruchsversuch in Wohnhaus

Dannstadt-Schauernheim/Neuhofen (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (18.12.2022) bis Mittwochvormittag (21.12.2022) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nordring in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen. Im Anwesen durchwühlten die Täter Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Am 21.12.2022, im Zeitraum von 13:15 Uhr - 20:15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der Ringstraße in Neuhofen einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch beim Aufhebelen einer Tür im rückwärtigen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

