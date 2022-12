Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Tag wurden zwei E-Scooter-Fahrer (17 und 67 Jahre alt) erwischt, da die E-Scooter nicht über Versicherungskennzeichen verfügten. Der 67-Jährige wurde gegen 09:30 Uhr in Schifferstadt in der Burgstraße, der 17-Jährige gegen 23:45 Uhr in Mutterstadt in der Speyerer Straße kontrolliert. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. E-Scooter mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6-20 km/h dürfen nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn diese über eine Versicherungsplakette verfügen.

