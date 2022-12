Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung von Rettungskräften

Römerberg (ots)

Am 19.12.2022, gegen 22:45 Uhr rief ein 48-jähiger Mann mehrfach über Notruf bei der Polizei an und beschwerte sich über die Wartezeit eines angeforderten Rettungsdienstes. Bei zuvor getätigten Anrufen bei der Rettungsleitstelle beleidigte er zudem die dortigen Mitarbeiter. Er grölte zudem lautstark in der Germersheimer Straße, sodass Anwohner auf ihn aufmerksam wurden und die Polizei informierten. Als der Rettungsdienst bei dem Mann eintraf beleidigte er erneut die Rettungsdienstmitarbeiter mehrfach und zeigte sich durchgehend aggressiv. Den Mann erwarten mehrere Strafverfahren.

