Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 20.12.2022 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer ordnungsgemäß den rechten Fahrradweg der Auestraße, von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße. In Höhe eines Supermarktes wollte ein in gleicher Richtung fahrender 29-jähiger PKW-Fahrer auf den dortigen Parkplatz einbiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten, weiter geradeaus fahrenden Radfahrer. Dieser konnte nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem Fahrrad gegen die rechte Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Der 47-Jähige verletzte sich dabei am linken Bein und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Lackschaden an der Beifahrertür sowie am rechten Seitenspiegel in Höhe von ca. 2500EUR. Der Lenker des Rennrads wurde durch den Aufprall verbogen, Schaden ca. 200EUR.

