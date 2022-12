POL-PDLU: Einbruch in Geschäft

Dannstadt-Schauernheim/Neuhofen (ots) - Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (18.12.2022) bis Mittwochvormittag (21.12.2022) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nordring in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen. Im Anwesen durchwühlten die Täter Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Am 21.12.2022, im Zeitraum von 13:15 Uhr - 20:15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der ...

