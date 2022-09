Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Brand eines Mehrfamilienhauses - Bassum, Zigarettenautomat im Bahnhof aufgebrochen ---

Diepholz (ots)

Syke - Brand eines Mehrfamilienhauses

Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses Im Steimker Felde entdeckten in der Nacht zum Freitag gegen 01.40 Uhr Rauchentwicklung und Feuer im Dachbereich und darunterliegenden Balkon. Sie riefen die Feuerwehr und brachten sich und die übrigen Hausbewohner in Sicherheit. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Alle Bewohner bleiben unverletzt. Die vier Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind zunächst nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Schaden bei rund 200000 Euro.

Syke - Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 10.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Bremen mit seinem Motorrad den Gödestorfer Damm in Richtung Gödestorf. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Bassum - Einbruch in Bahnhof / Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Freitag verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zugang zum Bahnhofsgebäude in Bassum. Der in der Bahnhofshalle befindliche Zigarettenautomat wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Die Einbrecher entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise können bei der Polizei Bassum (04241/971680) sowie die Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell