LPI-J: Drogen in der Tasche

Apolda (ots) - Am 02.10.2022 gegen 00:15 Uhr kam es auf der B 87 in Oberroßla zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Dorfstraße in Oberroßla in Richtung Leipziger Straße (B87). Hier übersah Sie jedoch beim links Abbiegen auf die B 87 den Vorfahrtsberechtigten 24 - jährigen VW-Fahrer, welcher aus Richtung Eckartsberga in Richtung Rödigsdorf fuhr. Fortfolgend kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Rahmen der Unfallaufnahme ...

