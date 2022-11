POL-GT: Verkehrsunfall nach internistischem Notfall

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (25.11., 20.50 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Oststraße informiert. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich durch Hebeln an der Terrassentür Zutritt in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Der Tatort befindet sich zwischen ...

