POL-GT: Mehrere Pkw-Außenspiegel beschädigt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.11., 21.00 Uhr - 26.11., 04.00 Uhr) gelangten unbekannte Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Barthstraße. Den Erkenntnissen nach hebelten die Täter die Wohnungstür auf. Aus den Wohnräumen wurden zwei Spielkonsolen sowie ein Beamer gestohlen. Die Polizei ...

