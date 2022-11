Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Barthstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.11., 21.00 Uhr - 26.11., 04.00 Uhr) gelangten unbekannte Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Barthstraße. Den Erkenntnissen nach hebelten die Täter die Wohnungstür auf. Aus den Wohnräumen wurden zwei Spielkonsolen sowie ein Beamer gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell