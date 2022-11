Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Donnerstagmorgen (24.11., 07.50 Uhr) verunfallte ein Fahrradfahrer auf der Osnabrücker Landstraße. Zum Unfallzeitpunkt war der 16-Jährige auf der Osnabrücker Landstraße in Richtung Nordhorner Straße unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 19-jährigen Renault-Fahrerin aus Gütersloh kam, welche von der Osnabrücker Landstraße nach rechts auf den Parkplatz einer Ladenzeile abbiegen wollte. Der Gütersloher Fahrradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Pkw und an dem Rad entstanden geringe Sachschäden.

