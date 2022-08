Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Mehrere Autos durch unbekannte Flüssigkeit beschädigt

Hasbergen (ots)

Zwischen Donnerstag- (08.00 Uhr) und Samstagmorgen (10.00 Uhr) wurden drei Pkw an der Niedersachsenstraße, zwischen der Tecklenburger Straße und Eichendorffstraße beschädigt. Die Autobesitzer stellten an der Fahrzeugseite, die zur Straße zeigte, Spritzspuren einer klebrigen unbekannten Substanz fest. Diese war noch leicht flüssig, aber mit verschiedensten Mitteln nicht von den Fahrzeugen zu lösen. Der Lack wurde durch die Substanz bis auf das Metall weggeätzt. Möglicherweise ist beim Vorbeifahren eines unbekannten Fahrzeugs diese Substanz an die geparkten Pkw geraten. Die Polizei bittet, dass sich weitere Personen melden, die Schäden an ihrem Fahrzeug feststellen. Darüber hinaus nimmt sie Hinweise auf den Verursacher unter 05401/83160 entgegen.

