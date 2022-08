Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Mann schoss mit Druckluftwaffe auf Personen und Fahrzeuge

Bild-Infos

Download

Fürstenau (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 07:15 Uhr eskalierte in der Koppelstraße ein Streit zwischen zwei Männern, der seinen Anfang bereits in der Nacht auf einer Party in Schwagstorf genommen hatte. Die eine Streitpartei, ein 24-jähriger Mann aus Fürstenau, ließ sich von seinem Bruder im Auto an der Wohnadresse seines 40-jährigen Kontrahenten entlangfahren. Daraufhin schoss der hinlänglich amtsbekannte 40-Jährige mit einer Druckluftwaffe auf den Mercedes GLE des Bruders und verursachte eine kleine Beschädigung an der Motorhaube. Im weiteren Verlauf stiegen die Personen aus und der 24-Jährige wurde von einem Projektil am Bein getroffen, dieses drang allerdings nicht in die Haut ein. Anschließend wurde die Polizei verständigt.

Die Beamten sperrten die Koppelstraße weiträumig ab, da weitere Schussabgaben nicht ausgeschlossen werden konnten. Anwohner wurden von der Polizei evakuiert. Beamte für einen Notzugriff bezogen Stellung und eine Verhandlungsgruppe versuchte Kontakt zu dem 40-jährigen Tatverdächtigen aufzunehmen. Da keinerlei Kontakt zustande kam, durchsuchten die Beamten das Wohnhaus und stellten insgesamt fünf Schusswaffen sicher. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich dabei um Druckluft- bzw. Anscheinswaffen.

Der Tatverdächtige konnte in der Mittagszeit in unmittelbarer Tatortnähe widerstandslos festgenommen werden, er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht. Auf dem Kommissariat wurde dem Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und er wurde zur Sache vernommen. Im Anschluss wurde der 40-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell