Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0011 --Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Am Nonnenberg Zeit: 06.01.22, 00.50 Uhr

Unbekannte sprengten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten in Gröpelingen. Durch die herumfliegenden Teile wurde ein Auto beschädigt.

Der Zigarettenautomat stand in der Straße Am Nonnenberg, in der Nähe des Bürgerhauses. Gegen 00.50 Uhr wurden die Anwohner durch eine laute Explosion geweckt. Teile des Automaten, Geld und Zigarettenschachteln schleuderten durch die Luft. Hierbei wurde auch ein geparktes Auto getroffen und beschädigt. Die Polizei Bremen ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und prüft Zusammenhänge mit einer Tat vom Vortag, siehe hierzu auch Pressemeldung 9. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich: Wer illegale Böller verwendet oder sie selber herstellt, bringt sich und andere in große Gefahr. Denn bei selbst hergestellten Feuerwerkskörpern können unter Umständen schon geringste thermische oder mechanische Einwirkungen zu einer Explosion führen. Knalltraumen, Verbrennungen, zerfetzte oder abgerissene Körperteile und andere schwere Verletzungen bis hin zum Tod - das können die Folgen von unsachgemäßem Gebrauch von illegalen, selbstgebastelten Böllern sein.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell