Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0010 --Unbekannte besprühen Polizeistation mit Graffiti--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Schulstraße Zeit: 03.01.2022 bis 04.01.2022

In der Zeit zwischen Montag und Dienstag sprühten unbekannte Personen ein Graffiti an eine Hauswand in der Alten Neustadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sprühten ein Graffiti an die Wand der Polizeistation in der Schulstraße. Mit schwarzer Farbe brachten sie die Worte "Joyn Team ACAB" an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Zeit zwischen Montag 16:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Schulstraße gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

