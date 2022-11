Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Kernstadt - Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe

Lippstadt (Kreis Soest) (ots)

Am heutigen Samstag, 26.11.2022 gegen 12:20 Uhr, betrat eine unbekannte, männliche Person die Büro- und Geschäftsräume der Fa. My Burger Factory in der Erwitter Straße und forderte von der dort anwesenden Person unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 150 - 170 cm groß, schlanke Statur, auffallend grüne Augenfarbe, sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent, dunkel gekleidet mit schwarzer Sporttasche und war zum Tatzeitpunkt maskiert. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell