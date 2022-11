Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Täter flüchtig

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (25.11., 20.50 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung an der Oststraße informiert. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich durch Hebeln an der Terrassentür Zutritt in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Der Tatort befindet sich zwischen der Verler Straße und der Carl-Bertelsmann-Straße. Nachdem ein Bewohner ein verdächtiges Geräusch gehört hatte, nahm er den Einbrecher an der Terrassentür wahr. Dieser flüchtete unmittelbar zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Person konnte nicht erfolgen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im Bereich des Tatortes an der Oststraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell