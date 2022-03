Polizei Köln

POL-K: 220313-2-K/Lev Ausschreitungen vor Fußballderby verhindert - 25 Störer der Leverkusener Fußballszene in Gewahrsam genommen

Die Polizei Köln hat am Vorabend (12. März) des rheinischen Fußballderbys 25 teils vermummte Störer der Leverkusener Fußballszene in Leverkusen-Küppersteg in Gewahrsam genommen und eine geplante Auseinandersetzung mit "verfeindeten" Kölner Fußballstörern verhindert. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Männer im Zusammenhang mit der heutigen Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln mit Störern der Kölner Fußballszene vor einer Gaststätte in der Küppersteger Straße verabredet. Die Leverkusener sollen mit knapp 100 Personen bereits auf dem Weg zu einer Kölner Gruppe unterwegs gewesen sein, die sich in der Nähe aufgestellt haben soll.

Vor der Kontrolle der Leverkusener hatten die Männer versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen und zu entkommen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Eine Person verletzte sich im Gerangel bei einem Sturz leicht am Bein. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik und versorgten mehrere Störer, die über Reizungen der Augen klagten. Nach richterlicher Entscheidung werden die 25 Männer bis Sonntagabend zur Verhinderung von möglicherweise zu erwartenden Ausschreitungen im Polizeigewahrsam bleiben. (ph/rr)

