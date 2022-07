Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW aufgebrochen und Bargeld aus der Mittelkonsole entwendet

Horhausen (WW) (ots)

Am Montag ist im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 17:20 Uhr auf dem Parkplatz der evangelischen Kirche "In der Pfuhlwiese" in Horhausen ein weißer Pkw BMW X5 aufgebrochen worden.

Der / die Täter/-in schlug die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendete aus der Mittelkonsole einen Bündel Bargeld im 4-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Autofahrer, keinerlei Gegenstände im Auto zurückzulassen, die Täter anlocken könnten. Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera), Bargeld, Handtaschen oder hochwertige Kleidungsstücke sichtbar im Auto liegen. Auch mobile Navigationsgeräte und deren Halterungen sollten nicht im Fahrzeug zurückbleiben. Beobachten Sie verdächtige Personen, die auffällig in Fahrzeuge schauen oder sogar schon den Einbruch durch Einschlagen der Scheibe, Aufhebeln der Fenster oder andere Arbeitsweisen begonnen haben, so informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110.

